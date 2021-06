È caduto un grosso ramo nella pineta San Francesco, lato pista di pattinaggio. Per fortuna non si è fatto male nessuno. Sul posto i tecnici del Comune per verificare le cause della caduta e mettere in sicurezza l’area. Non è escluso che a provocare il crollo possa essere stato il vento dei giorni scorsi.

