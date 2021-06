“La Puglia e la Russia dal 4 giugno saranno più vicine grazie alla riattivazione del volo diretto Mosca-Bari. Su quel volo viaggeranno i turisti insieme a tante occasioni di business, investimenti e scambi per il nostro territorio” Lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, ai microfoni della Tv di Stato russa, nella giornata di apertura dello Spief, il forum economico internazionale in corso a San Petersburgo.

Dal prossimo 4 giugno – comunica la Regione in una nota – la compagnia russa ‘S7 Airlines’ ripristinerà il volo di linea tra Bari e Mosca. Il collegamento avrà inizialmente una frequenza settimanale, ogni venerdì, e verrà operato con un aeromobile B737-800. La ripresa del volo diretto assume un valore strategico per il consolidamento degli storici rapporti che legano la Puglia con la Russia e coincide con un allentamento della morsa dell’emergenza pandemica che aveva portato alla sua sospensione. Nel periodo pre Covid i voli su Mosca avevano registrato eccellenti risultati: in un solo anno di attività, oltre a un incremento delle frequenze e del traffico passeggeri, si erano determinate le condizioni perché sulla destinazione Mosca, oltre a S7, si aggiungesse il vettore Pobeda (gruppo Aeroflot). Un successo testimoniato dai dati di traffico registrati nel 2019, con oltre 52.000 passeggeri trasportati.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.