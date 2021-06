Nell’ambito dell’iniziativa “Il Mio Diario”, realizzata dalla polizia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, proseguono le consegne delle agende scolastiche agli alunni che, nell’Anno Scolastico 2021/2022, frequenteranno la classe quarta della Scuola Primaria.

I poliziotti dei Commissariati di P.S. di Andria, Gravina in Puglia e Corato hanno consegnato oltre 4mila agende scolastiche agli studenti delle scuole nei comuni di Andria, Altamura, Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Molfetta, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola e Terlizzi.

Il progetto, presentato a livello nazionale lo scorso 19 maggio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e dal Capo della Polizia Lamberto Giannini, ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi ai valori dell’Amicizia e della Solidarietà ed alla conoscenza ed al rispetto delle regole che fondano il vivere civile, attraverso uno strumento di uso quotidiano, qual è un diario.

I supereroi della legalità Vis e Musa, protagonisti del diario, racconteranno agli studenti il significato e l’importanza della Costituzione, illustrando il contenuto dei primi 12 articoli che ne costituiscono i principi fondamentali in un inserto ritagliabile. Attraverso le avventure di Vis e Musa e dei loro amici a quattro zampe Lampo e Saetta, saranno affrontati anche i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile più comuni quali il bullismo e il cyberbullismo. Anche in questa edizione, il topo giornalista Geronimo Stilton accompagna gli amici della Polizia di Stato nel loro percorso di educazione alla legalità, condividendo l’importanza di trasmettere con umorismo e semplicità i valori fondamentali di questo progetto.

