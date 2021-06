Ha cercato di rubare materiale elettronico eludendo l’antitaccheggio. La polizia ha deferito un georgiano 33enne, pregiudicato. L’uomo in zona Santa Caterina, è stato sorpreso si allontanava da un negozio con vari prodotti elettronici, trafugati dopo aver utilizzato un sofisticato sistema elettronico per eludere le barre antitaccheggio e passare inosservato alle casse. Il 33enne è stato messo a disposizione dell’Ufficio immigrazione per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.

Non è andata meglio a un 24enne che in zona via Europa, ha cercato di rubare abbigliamento sportivo in un negozio superando i controlli e le casse dopo aver tagliato i sistemi antifurto di vari prodotti, per un ingente valore commerciale e averli nascosti nel suo zainetto. La refurtiva è stata restituita al titolare dell’attività commerciale e il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per furto aggravato.

