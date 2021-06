Sette ragazzi di età compresa tra i 27 e i 30 anni, tutti pregiudicati, bivaccavano nel centro di Bari, ignorando il coprifuoco. Gli agenti della Questura di Bari li ha sanzionati per violazione del coprifuoco imposto. Durante le fasi del controllo di polizia, uno dei giovani, un 28enne, ha tentato di eludere il controllo creando non pochi problemi ai poliziotti, che lo hanno denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Nel fine settimana sono stati tanti i controlli e numerose la sanzioni contestate alle persone che non sono state in grado di giustificare la loro presenza in strada oltre l’orario del coprifuoco imposto dalle norme anti-contagio.

