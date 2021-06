Un tir avrebbe schiacciato, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto contro la barriera spartitraffico in muratura. E’ accaduto sulla strada Statale 16, all’altezza di Bisceglie, in direzione nord. Al momento non si conoscono le condizioni del conducente dell’auto.

Il traffico è stato temporaneamente deviato in direzione nord verso l’uscita Bisceglie nord. In direzione sud il traffico è stato deviato verso l’uscita Trani sud.

