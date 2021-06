Allestire un hub per la campagna vaccinale anti-Covid indirizzata a tutti gli studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. E’ la richiesta effettuata da alcuni rappresentanti eletti all’interno degli Organi di Governo dell’Università di Bari al rettore, Stefano Bronzini, al direttore generale dell’univesità e ai componenti del Senato accademico, in seguito all’affermazione di Francesco Paolo Figliuolo, Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, sulla volontà di estendere la campagna vaccinale a tutta la popolazione studentesca.

La richiesta, va specificato, arriva anche inseguito all’apertura della campagna vaccinale nei confronti di tutti gli studenti delle scuole superiori prossimi alla maturità. Obiettivo, agevolare la ripresa delle normali attività didattiche in presenza a partire dal prossimo Anno Accademico, in tutti i dipartimenti e, soprattutto, in egual misura, “oltre che rappresentare un vanto per la nostra Università”, specificano gli studenti di Up e del Progetto Indipendente Universitario che hanno avanzato la richiesta in una lettera indirizzata agli organi competenti.

Il centro hub per la vaccinazione di massa di tutta la comunità studentesca, stando a quanto scrivono gli studenti, potrebbe essere allestito o presso gli spazi universitari o presso strutture convenzionate con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico (CUS, Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII). Un’iniziativa che, anche alla luce

delle precedenti richieste di estensione della campagna vaccinale per la componente studentesca non andate a buon fine, potrebbe far tornare presto alla normalità la comunità studentesca, alle prese ormai da un anno con lezioni ed esami a distanza.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.