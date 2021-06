È stato arrestato, in flagranza di reato, durante un controllo di polizia relativo al suo status di detenuto agli arresti domiciliari. Protagonista della vicenda un 52enne di Bari, residente nel quartiere San Paolo e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio che, durante il sopralluogo degli agenti all’interno dell’abitazione, è stato trovato in possesso di un’arma da guerra con relativo munizionamento.

Gli investigatori avevano infatti il sospetto che presso l’abitazione del detenuto potessero essere occultate armi e munizioni e quindi hanno proceduto ad un’accurata perquisizione domiciliare, che ha consentito di rinvenire e sequestrare un fucile mitragliatore AK47 calibro 7,62, completo di un caricatore che conteneva 11 cartucce dello stesso calibro. L’arma era ben occultata all’interno di uno zaino nascosto su un ripiano dell’armadio della camera da letto.

Dopo le formalità di rito il pregiudicato è stato associato presso il carcere di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Sono in corso accertamenti balistici sull’arme e le munizioni, al fine di verificare l’eventuale utilizzo dell’arma in precedenti episodi delittuosi.

