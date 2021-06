Grave incidente, pochi minuti fa, sulla strada statale100 nei pressi dell’ingresso di Mungivacca, a Bari. Per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat Punto che percorreva la corsia di sorpasso si è ribaltata, forse dopo un precedente impatto con un’altra auto.

L’incidente all’altezza dello svincolo per l’Ikea, in direzione Bari. Il conducente è stato estratto dal veicolo e trasportato all’ospedale Di Venere di Carbonara in codice rosso. Intanto, si registrano lunghe code sulla stessa statale 100 in direzione Bari, nonché rallentamenti sulla carreggiata opposta.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.