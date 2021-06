“In Puglia abbiamo cominciato oggi a vaccinare i bambini fragili, tra i 12 e i 15 anni, che hanno bisogno di particolare protezione dal Covid”. A parlare è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a poche ore dall’avvio delle somministrazioni vaccinali dei piccoli pazienti dei reparti di Onco-ematologia pediatrica del Policlinico e dell’ospedale Giovanni XXIII di Bari. “Siamo contenti di essere i primi in Italia a metterli in sicurezza, le immagini delle vaccinazioni sono veramente una grande emozione – ha proseguito il governatore – Appena ricevuta l’autorizzazione dalle autorità sanitarie abbiamo cominciato la vaccinazione anti-Covid: I bambini sono la cosa più importante che abbiamo e dobbiamo tutelarli soprattutto quando hanno fragilità che, grazie al vaccino, affronteranno con maggiore tranquillità”.

Un commento di positività per l’avvio della campagna vaccinale nei confronti di circa 500 ragazzi fragili della regione, per cui anche l’assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco esprime soddisfazione: “Il vaccino è l’arma migliore che abbiamo a disposizione contro il Covid – spiega – Quante più persone si vaccineranno, meno il virus circolerà e la ripresa autunnale sarà più facile anche nelle scuole e nelle università. La vaccinazione permetterà subito a questi bambini di riprendere una vita normale attraverso le socialità che è mancata loro e che ad oggi ha aggravato il loro stato di fragilità. Ecco perché abbiamo subito iniziato a vaccinare gli adolescenti più fragili grazie all’aiuto delle reti ospedaliere e delle strutture di cura – ha proseguito l’assessore – I ragazzi non in carico nelle strutture, ma ugualmente con patologie, saranno seguiti dai loro pediatri che li vaccineranno. Le scuole inoltre ci metteranno a disposizione gli elenchi degli adolescenti da vaccinare negli hub esattamente come abbiamo fatto per i maturandi e per i docenti. E i caregiver dei ragazzi saranno ugualmente vaccinati se non lo sono già stati”.

