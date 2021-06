Un autocompattatore dell’azienda locale di igiene urbana Amui ha preso fuoco, nella notte, a Foggia. È accaduto in via San Severo, dopo che il mezzo aveva svuotato alcuni cassonetti dei rifiuti.

Accortosi dell’incendio divampato, l’autista ha subito dato l’allarme e, illeso, si è allontanato dal mezzo, mentre sul posto è giunta una squadra di Vigili del Fuoco, che ha dovuto svuotare l’intero cassone per domare le fiamme. Si indaga ora sulle cause dell’incendio e sono in corso gli accertamenti sui danni riportati dall’autocompattatore.

