I volontari Anpana Bari per la protezione degli animali selvatici hanno effettuato un nuovo intervento nelle campagne di Rutigliano. Un tarabusino maschio è stato ritrovato in difficoltà ed è stato necessario il ricovero.

“Il volatile – raccontano sui social – probabilmente stanco e debilitato dal lungo viaggio migratorio, non riusciva a prendere il volo, trovandosi in un luogo frequentato da molto gatti, così lo abbiamo messo in sicurezza e trasportato presso l’osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto per le cure necessarie”. Al primo controllo dei veterinari è risultato non grave e si annuncia in una veloce guarigione. Presto tornerà a volare riprendendo il suo viaggio.

