A causa della chiusura al traffico di via Andrea da Bari, per lavori di sostituzione di una condotta idrica dalle ore 07:00 di lunedì 07 alle ore 18:00 di mercoledì 09 giugno 2021 i bus delle linee 1, 2, 3, 6, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 27, 50, 53, e 71 effettueranno le seguenti variazioni di percorso:

Linee 1, 3, 13, 16, 19, 53 e 71 in partenza da piazza Moro: i bus giunti in via De Cesare svolteranno a sinistra per via Crisanzio, a destra per Via De Rossi, a sinistra per Via Piccinni, con ripresa del percorso ordinario; in direzione piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario.

Linea 12 in direzione Via Fenicia – Torre a Mare: i bus percorreranno via Caduti di Via Fani, via Melo, via Carulli, via De Giosa, corso Cavour ripresa del percorso ordinario;

in direzione piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario.

Linee 2 e 6 in direzione via Di Maratona – Piscine Comunali: i bus giunti in via De Cesare svolteranno a sinistra per via Crisanzio, a destra per Via De Rossi, a sinistra per Via Piccinni, con ripresa del percorso ordinario; in partenza da via Di Maratona – Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario.

Linea 22 e 27 in direzione via Di Maratona – Piscine Comunali: i bus giunti in Via De Cesare svolteranno a sinistra per via Crisanzio, a destra per via De Rossi, a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per piazza Massari, con ripresa percorso ordinario;

in partenza da via Di Maratona – Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso

ordinario.

Linea 14 in direzione Via Degli Oleandri Z.I.: i bus giunti in via De Cesare svolteranno a sinistra per via Crisanzio, a destra per Via De Rossi, a sinistra per Via Piccinni, con ripresa del percorso ordinario; in partenza da Via Degli Oleandri Z.I.: i bus effettueranno il percorso ordinario.

Linea 50 in partenza da piazza Moro : i bus giunti in Via De Cesare svolteranno a sinistra per via Crisanzio, a destra per via De Rossi, a destra per corso Vittorio Emanuele, a sinistra per piazza Massari, con ripresa percorso ordinario. Per quanto sopra è stata istituita una fermata provvisoria in via De Rossi civ.32.

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le suddette variazioni di percorso.

