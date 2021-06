Siamo in un comune della provincia di Bari. Dove un ragazzino di appena nove anni che stava semplicemente giocando con i suoi amici è stato accerchiato e picchiato con calci e pugni. A raccontarci l’accaduto la madre che ha anche inviato una lettera al sindaco del comune dove è avvenuta la violenza e del quale non indichiamo il nome per tutelare l’anonimato del ragazzo picchiato.

“Siamo andati in un parco per prenderci un gelato – racconta a Borderline24 la mamma- e all’interno dell’esercizio mio figlio ha incontrato un gruppetto di compagni di classe. Mi ha pregato di rimanere a giocare con loro. Era un gruppo di circa 8 bambini. Ho accettato e mi sono seduta al tavolo fuori al bar con le altre mamme, mentre i nostri figli giocavano a calcio nel terreno accanto a noi. Dopo un po’ si è liberato il campetto da calcio che sta sempre all’interno del parco. In realtà molto vicino al bar. Ci separava solo un’aiuola ma affacciandoci, si riuscivano benissimo a vedere i bambini. Hanno giocato per un po’ di tempo tranquilli. Poi è arrivato un bambino che ha chiesto di giocare. Mio figlio che stava in quel momento “in panchina” perché stavano facendo una partita di calcio, gli ha detto di no. Aveva in mano la granita. Questo tipetto gli ha strappato la granita dalle mani e gliel’ha versata addosso. Poi si è allontanato”.