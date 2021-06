Scooter tra i bidoni della differenziata, parcheggiati sulle strisce blu al posto delle automobili, in prossimità degli attraversamenti pedonali o tra i vicoli per entrare a Bari Vecchia.

Il centro città è letteralmente invaso dai ciclomotori, in concomitanza con l’aumento delle temperature e la voglia di spostarsi su due ruote. Dopo il lavori di rifacimento di corso Vittorio Emanuele, con la lunga pista ciclabile light, appare sempre più ristretto lo spazio per la sosta dei mezzi, e sono in tanti ad escogitare le soluzioni più fantasiose al limite della illegalità. “Situazione fuori controllo”, ci scrive un lettore segnalando il disagio.

