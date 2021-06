Dalla Provincia al quartiere “bene” di Bari per spacciare droga. Una coppia di 33 e 38 anni, con precedenti penali specifici, è stata arrestata dagli uomini della squadra mobile di Bari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due arrestati, anche se residenti a Triggiano e Modugno, avevano preso in affitto un appartamento nel quartiere Poggiofranco, utilizzandolo esclusivamente come base operativa per l’attività di spaccio. La perquisizione eseguita all’interno dell’abitazione ha consentito di rinvenire e sequestrare numerosi involucri contenenti 15 grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata assieme a una ingente somma di denaro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

