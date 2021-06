Il sindaco di Bari Antonio Decaro, ha postato su Facebook la versione definitiva del masterplan della riqualificazione del lungomare di San Cataldo che sarà discussa con i residenti nei prossimi giorni.

“In questi mesi – ha scritto Decaro -abbiamo lavorato insieme ai progettisti per individuare una soluzione che valorizzasse alcuni elementi già presenti nella zona, a partire dal Faro, che sarà circondato da un grande parco con area giochi per i bambini, playground per lo sport all’aperto e una scalinata che lo collegherà al mare.

Il primo cittadino prosegue: “Poi c’è il mare, che deve essere accessibile a tutti con la riqualificazione della spiaggetta sotto la Fiera del Levante. Quest’area deve essere vissuta a pieno dalle famiglie, dagli sportivi e dai turisti. Per questo realizzeremo sulla zona asfaltata tante isole ambientali con sedute in pietra a forma di barche rivolte verso il mare. Se vogliamo davvero valorizzare quella parte di lungomare dobbiamo permettere ai cittadini di viverlo davvero, altrimenti resterà sempre una strada da percorrere in auto che si attraversa per andare da un quartiere all’altro della città. Già nei prossimi giorni ci saranno alcune modifiche alla viabilità sperimentale attuale per cercare di limitare i problemi che legittimamente i residenti stanno lamentando anche in queste ore.

Ma non possiamo perdere questa occasione. Dobbiamo far conoscere a tutti la bellezza di San Cataldo.

Le opere sono tutte finanziate – conclude – ma prima che siano realizzate dobbiamo crederci noi perché nessun cambiamento sulla carta funziona se non siamo noi i primi a cambiare e a voler vedere la nostra città migliorare”.

