Non si placa la rabbia dei gestori delle discoteche, esclusi dal via libera del governo per la riapertura. Ad accendere le polemiche, oggi, le immagini di una serata organizzata in un lido in provincia di Bari, precisamente a Monopoli, in cui si vede chiaramente un dj che intrattiene diverse persone intente a ballare in pista senza mascherina e senza distanziamento.

Diversi i commenti in merito alle foto che hanno fatto subito il giro del web scatenando l’ira dei lavoratori del settore, fermi da moltissimo tempo. A commentare l’accaduto, anche Pierpaolo Paradiso, amministratore della discoteca Praja di Gallipoli, luogo in cui, ricordiamo, si dovrebbe tenere uno dei due test sperimentali propedeutici alla ripartenza in sicurezza del settore. “Le immagini che girano sui social della serata a Monopoli fanno veramente tanta rabbia” – ha commentato Paradiso. Intanto il settore, a ridosso di una stagione che normalmente avrebbe già preso il via, è ancora in attesa di una data certa per poter ripartire.

(Foto di repertorio)

