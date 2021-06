Bari e gli sport acquatici, un connubio che va migliorando anno dopo anno. Sul lungomare si vedono sempre più sportivi agonisti o semplici appassionati del sup, una delle tipologie di surf che prevede l’uso della pagaia stando in piedi sulla tavola. Nel capoluogo pugliese spiccano i risultati di Bigeye, con base al molo Sant’Antonio.

E’ in vetta alla classifica grazie ai piazzamenti di tutti gli atleti dell’asd che hanno partecipato. Ci sono under 12, under 14, under 18 oltre al campione Davide Alpino. “Eravamo un gruppo di 13 atleti agonisti e alle prossime si aggiungerà qualche altro atleta. Inoltre il 25 e il 26 settembre organizzeremo a Bari una tappa nazionale. La situazione negli ultimi 5 anni a livello nazionale si è ribaltata. I campioni adesso sono in Puglia, a Bari”, racconta Anna Occhiogrosso di Bigeye.

