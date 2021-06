Oltre alle 8.700 nuove piantumazioni sullo spartitraffico centrale, in via Amendola avanzano i lavori per migliorare la viabilità di Bari, con un investimento da 3 milioni 620mila euro per il raddoppio mentre il cantiere ha accumulato almeno sei mesi di ritardi. Nelle ultime ore sono state installate le telecamere di video sorveglianza, soprattutto in prossimità delle tre rotatorie – viale Einaudi, via Laforgia e via Hahnemann – che hanno consentito di sostituire 40 semafori.

Il progetto prevede anche una pista ciclabile (completata in larga parte), 80 nuovi alberi, illuminazione a led, attraversamenti pedonali più sicuri, 6.500 mq di marciapiedi e videosorveglianza. Fondamentali le procedure per gli espropri che hanno permesso di allargare lo spazio della carreggiata, arretrando di circa 20 metri recinzioni e cancellate.

