L’incertezza della pandemia non ha fermato le compagnie aeree e gli investimenti sull’aeroporto Karol Wojtyla di Bari con la speranza che si torni presto a viaggiare senza paura. Tantissime le nuove rotte in programma per l’estate 2021.

Le rotte di Ryanair – Sono sette le nuove rotte dalla Puglia portando l’operativo per l’estate 2021 a un totale di 68 destinazioni con oltre 314 voli settimanali. Le rotte sono da Bari verso Chania (2 voli a settimana), Kos (2 voli a settimana), Santorini (2 voli a settimana), Sofia (5 voli a settimana) e Zante (2 voli a settimana) e da Brindisi verso Malta (2 voli a settimana) e Rodi (2 voli a settimana), tutte attive da luglio come parte integrante dell’operativo di Ryanair per l’estate 2021 sul mercato italiano. La compagnia irlandese assicura anche massima elasticità: sarà possibile spostare le date di viaggio senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo fra il volo originale e il nuovo volo.

Le rotte WizzAir – Dal 1° luglio, inoltre, anche la compagnia aerea WizzAir opererà nuovi voli. In particolare, otto nuove rotte dal capoluogo pugliese. Collegamenti internazionali come Abu Dhabi, Basilea, Corfù, Londra Luton, Mykonos, Tel Aviv e nazionali come Milano Linate e Treviso arricchiranno il network della compagnia da Aeroporti di Puglia, offrendo ai passeggeri una scelta completa di destinazioni leisure, city break e destinazioni di interesse culturale. Sarà attivato anche un collegamento tra Brindisi e Milano Linate: si articolerà su sei frequenze settimanali (non opererà il giovedì). Contestualmente WizzAir avvierà una doppia frequenza settimanale (ogni martedì e sabato) su Santorini.

Il collegamento della Puglia con otto importanti destinazioni nazionali e internazionali fornirà una spinta all’economia locale aumentando la capacità dell’aeroporto di Bari di oltre 676mila posti/anno, fornendo ai passeggeri locali opportunità di viaggio ancora più convenienti ed entusiasmanti a portata di mano.

Le rotte easyJet – A partire dal 28 giugno e fino al termine della stagione estiva ci sarà un collegamento Bari-Olbia che nel periodo più caldo sarà tre volte alla settimana.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.