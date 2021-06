Oltre 10mila cicche di sigarette raccolte durante l’intervento di pulizia di alcuni volontari. E’ il “bottino” raccolto da donne, uomini e bambini di Retake che nello scorso weekend, hanno bonificato l’area delle giostrine del lungomare di Mola di Bari. Un lavoro, quello dei volontari, che prosegue senza sosta e vede emergere, dalle diverse aree del territorio, moltissimi rifiuti di diverse tipologie.

Un numero di cicche spropositato raccolte in due ore. E’ questo quello che, gli oltre 50 volontari, hanno trovato nella sola area delle giostrine dove ogni giorno, riversano moltissimi bambini. Ma non solo, stando a quanto dichiarano sui social i volontari, “raccogliendo le cicche è stato facile notare lo stato in cui versa la ghiaia di fiume ormai ridotta a lettiera per gatti e la condizione di alcune giostre sconnesse da terra che risultano molto pericolose”. I volontari hanno colto l’occasione per ringraziare chi ha dato supporto nella giornata mondiale per l’ambiente. Un modo per sensibilizzare, ma anche per fare comunità e contribuire insieme a migliorare il territorio.

Le attività proseguiranno anche nei prossimi giorni, domenica prossima infatti i volontari si incontreranno nuovamente sul lungomare per un’altra pulizia in compagnia di altre associazioni. Obiettivo, “tanti sorrisi, tanti bambini felici e un parco giochi più pulito” – hanno concluso i volontari esortando i cittadini a non mancare. Intanto, per domani, i volontari di Retake hanno indetto un’assemblea cittadina dal titolo “Rifiuti zero” per dibattere sulla situazione dei rifiuti a Bari. Si discuterrà sull’ Introduzione di pratiche innovative, meccanismi premianti per cittadini ed esercenti virtuosi, sulla comunicazione sociale, sulla gestione rifiuti particolarmente grave nel periodo post covid accentuata dall’asporto, sulla tecnologia applicata al monitoraggio del littering, sulle responsabilità dei cittadini, degli esercenti, di AMIU e della polizia municipale. Alla riunione parteciperà anche l’assessore Pietro Petruzzelli e il presidente Amiu Sabino Persichella.

