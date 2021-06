E’ stato arrestato in flagranza di reato, sabato sera, dai poliziotti della squadra mobile di Bari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Protagonista della vicenda un 50enne residente nel quartiere Libertà, con precedenti di polizia anche specifici in materia di droga.

Durante l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti predisposti dal Questore, infatti, gli agenti della sezione “Falchi” hanno fermato l’uomo che, alla vista degli agenti, si è disfatto di un pacchetto di sigarette apparentemente vuoto, gettandolo a terra. Il gesto ha destato l’attenzione degli agenti che, dopo averlo raccolto, hanno constatato che conteneva due involucri di hashish. Analoga sostanza è stata poi rinvenuta all’interno di un altro pacchetto di sigarette custodito nella tasca dei pantaloni dell’uomo.

La successiva perquisizione di rito, eseguita presso l’abitazione ed il garage di pertinenza del pregiudicato, ha consentito di rinvenire e sequestrare altri involucri di hashish per un peso complessivo di circa kg.1.350, materiale per il confezionamento ed una cospicua somma di denaro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Pertanto il 50enne è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ristretto nel carcere di Trani a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

