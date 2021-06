Si era rivolto ai carabinieri della stazione di Bittetto, suo Comune di residenza, per denunciare il furto della sua bicicletta, unico messo a disposizione per spostarsi e lavorare. Protagonista della vicenda un giovane cittadino nigeriano, in grave difficoltà per l’impossibilità di potersi muovere senza la sua bici. Così, i militari dell’Arma si sono immediatamente attivati per individuare il malfattore e recuperare il maltolto.

L’attività e l’impegno dei carabinieri ha condotto, in un brevissimo lasso temporale, all’individuazione dell’autore del furto, un 41enne del luogo, che è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate nella piazza e lungo le vie limitrofe al luogo del commesso reato, mentre materialmente trafugava la bici.

Una volta identificato l’autore, sono subito scattati i controlli presso la sua dimora dove, in effetti, è stata ritrovata la bicicletta ancora integra. La stessa è stata recuperata e prontamente restituita al legittimo proprietario che, quasi incredulo, ha ringraziato i militari per il loro impegno e per il loro operato.

