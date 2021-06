L’obiettivo è “vaccinare l’80% popolazione entro settembre di quest’anno, compresi i 12-15enni, in totale 54,3 milioni di italiani”. A parlare è Francesco Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, in audizione alla Camera. Un intervento durante il quale il generale ha sottolineato che il compito della struttura commissariale è quello di tutelare la salute e la vita degli italiani, ristabilendo le condizioni per favorire la ripartenza del paese.

“Per farlo non dobbiamo sprecare niente in termini di risorse, uomini, tempo e mezzi – ha precisato Figliuolo – L’Italia ha tutto, bisogna solo saperlo mettere insieme e in maniera coordinata”. Il commissario ha poi spiegato che, considerati gli attuali scenari della pandemia, “potrebbe essere prevista la necessità di almeno un’ulteriore dose” di vaccini. Per questa ragione, la necessità è che si passi gradualmente, nei prossimi mesi, dalla gestione commissariale dell’emergenza ad una gestione ordinaria delle attività sanitarie da parte delle amministrazioni centrali e locali competenti.

