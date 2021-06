La campagna vaccinale in Puglia apre le porte degli hub anche agli under 30. Nel pomeriggio sono iniziate le prenotazioni per i più giovani, si procede a scaglioni e oggi è stata data possibilità di aderire ai ragazzi tra 29 e 25 anni.

Sin dalle prime ore, migliaia di persone si sono collegate al portale della Regione Puglia per fissare il proprio appuntamento, la partecipazione è stata massiccia. E c’è chi già potrà sottoporsi alla somministrazione della dose in settimana, i più “fortunati” infatti sono riusciti ad ottenere la prenotazione già per giovedì. L’approvvigionamento di dosi ormai non sembra essere più un ostacolo, ieri sono stati consegnati altri 31mila vaccini tra Moderna e Astrazeneca e mercoledì è previsto un nuovo carico di Pfizer. Entro la fine di giugno la Puglia dovrebbe ricevere circa un altro milione di dosi, a luglio la quota dovrebbe essere incrementata. ANSA

