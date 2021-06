Grande ritorno in Puglia, quest’estate, per il pianista e compositore torinese Ludovico Einaudi che, il prossimo 9 agosto si esibirà live in un concerto ospitato nella suggestiva location di Jazzo Pantano (Gravina in Puglia), nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

Un concerto sotto le stelle e immerso nella natura: ed è proprio dalla natura che il compositore intende ripartire dopo i lunghi mesi di lockdown, in un’esibizione en plein air in cui la natura è parte dello spettacolo e aiuta a godere appieno dei ritmi del pianoforte, nella ricerca un nuovo equilibrio che vede la luce in fondo al tunnel, come il nome del festival itinerante – Luce Music Festival – che alla sua terza edizione ospita Einaudi tra i protagonisti.

(Foto: Wikipedia)

