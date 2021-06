Grave incidente stradale, all’alba di questa mattina, sulla strada statale 17 nei pressi di Volturara Appula, nel Foggiano. Per cause ancora in fase di accertamento, un tir si è scontrato violentemente con un furgoncino che viaggiava in senso di marcia opposto, lungo un tratto di rettilineo.

Il tir, che trasportava un carico di grano, ha colpito in pieno il furgoncino, il cui conducente è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 – che non hanno potuto far altro che constatare il decesso – e i vigili del fuoco. Si indaga sulle cause e sulla dinamica dell’incidente.