È deceduta nel Policlinico di Bari alcune ore dopo il suo trasporto d’urgenza a seguito del terribile incidente stradale in cui è rimasta coinvolta ieri. Marina Lovecchio, imprenditrice 38enne di Monopoli, non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate nell’impatto.

Nella giornata di ieri, la donna, viaggiava a bordo di una Fiat Punto lungo la strada provinciale che collega Polignano a Mare a Conversano quando, per cause ancora in fase di accertamento, la vettura si è ribaltata finendo fuori strada. Immediatamente soccorsa dal personale del 118, la donna era stata trasportata in ospedale, dove le sue condizioni sono risultate subito molto gravi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.