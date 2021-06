Dopo alcuni giorni di caldo estivo il maltempo torna a far visita alla Puglia. A partire dalle 8 di domani e per le successive 12 ore, è prevista allerta gialla. In particolare sono previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati localmente moderati, specie nelle ore centrali della giornata; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli sul resto.

