Sul portale della Regione è stata aggiornata la timeline delle prenotazioni del vaccino: dal 13 giugno potranno prenotare la prima dose anche i pugliesi tra i 15 e i 12 anni di età (nati tra il 2006 e il 2009) attraverso il sito lapugliativaccina.regione.puglia.it, le farmacie del sistema FarmaCup e attraverso il numero verde 800713931 attivo dal lunedì al sabato ore 8-20.

Inoltre da oggi ASL Bari mette a disposizione agende dedicate per la prenotazione della vaccinazione con il monodose JANSSEN (johnson & johnson). Possono prenotarsi utenti con età superiore ai 40 anni: che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale, che hanno già una prenotazione e intendono anticipare la vaccinazione. La prenotazione avviene solo tramite le farmacie accreditate al servizio FarmaCUP. Le prime agende sono disponibili già dal pomeriggio di oggi presso l’HUB fiera del Levante a Bari. Da mercoledì 9 giugno saranno aperte anche per gli altri hub della provincia.

“In pochi giorni abbiamo completato la vaccinazione dei maturandi pugliesi in tutte le province – comunica l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco – con una adesione altissima da parte degli studenti. Abbiamo lavorato bene con le Asl in sinergia con le scuole e gli uffici scolastici provinciali, secondo un modello già collaudato con il personale e i docenti. Avevamo detto che i maturandi rappresentavano l’inizio di un percorso, per questo replicheremo le chiamate “scuola per scuola” dal 23 agosto allargandolo a tutti gli studenti dai 12 anni in su, per metterli in sicurezza col vaccino prima della ripresa delle lezioni. La nostra attenzione al mondo della scuola e dell’Università è massima”.

“Ringrazio tutta la squadra che si è mossa per vaccinare tempestivamente i maturandi pugliesi – dichiara l’assessore all’Istruzione Sebastiano Leo – la Puglia ha dimostrato una grande efficienza in questo ambito, siamo stati primi in Italia a vaccinare il personale scolastico, abbiamo completato le somministrazioni ai maturandi e ci prepariamo a completare la platea degli studenti over 12, dal 23 agosto, con lo schema “scuola per scuola” che ha funzionato così bene sinora”.

