Foto insolite per un avvistamento a dir poco raro. Sono le istantanee che ritraggono un Pulcinella di mare (Fratercula arctica) nelle acque del Golfo di Taranto, condivise in occasione del World Ocean Day dall’associazione Jonian Dolphin Conservation, che opera nel Mar Ionio per l’osservazione sostenibile e sicura di delfini, capodogli o grampi.

È proprio qui, nella parte settentrionale del Mar Ionio, che è avvenuto l’eccezionale avvistamento: un evento che, in queste acque, non accadeva dalla fine del 1800. Si tratta, nel dettaglio di un uccello marino dai colori vivaci, che vive abitualmente nell’Oceano Atlantico settentrionale, in Groenlandia o Islanda. La sua presenza nei mari pugliesi è dunque da considerarsi più unica che rara.

L’avvistamento è avvenuto a circa 8 miglia dalla costa del Golfo di Taranto ed è stato confermato dal Centro Studi de Romita, importante team di ornitologi con cui la Jonian Dolphin Conservation collabora da quattro anni per il monitoraggio degli uccelli marini nella zona, con particolare riguardo alle specie prevalentemente pelagiche.

