Due poliziotti liberi dal servizio, un ispettore in servizio al UPGSP e uno specialista della squadra sommozzatori della questura di Bari, mentre rientravano in caserma, hanno notato che all’altezza di un sottopasso della rete ferroviaria, nel quartiere San Paolo, in un forzato restringimento del percorso stradale, due giovanissimi ragazzini attendevano il flusso delle auto in arrivo in atteggiamento sospetto.

Alla vista del veicolo dei poliziotti, uno dei due ragazzini si è piazzato davanti impugnando un coltello e l’altro un vistoso bastone in metallo. Immediatamente gli agenti si sono qualificati e hanno bloccato e disarmato i due ragazzi. Gli oggetti sono stati sequestrati e i due ragazzi, entrambi minorenni e incensurati, uno originario di Cerignola ed uno barese, sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per porto di armi ed oggetti atti ad offendere e successivamente affidati ai rispettivi genitori.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.