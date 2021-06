Non c’è stato nulla da fare per il 37enne che questa mattina è morto in un incidente stradale. L’uomo viaggiava sulla strada provinciale Carbonara- Modugno, direzione Modugno, quando per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo dopo il sottovia all’altezza della porta 8 dello Stadio San Nicola. L’uomo è morto sul colpo. Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco e il 118. Non ci sono altri veicoli coinvolti. Sono in corso accertamenti da parte dei vigili, coordinati dalla autorità giudiziaria.

