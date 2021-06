Un incidente stradale, tra un’auto e una moto, del quale ancora non si conosce la dinamica, ha provocato lo sversamento di olio sull’asfalto. La polizia locale ha provveduto a chiudere il tratto del lungomare all’altezza del teatro Kursaal direzione nord. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte nell’incidente. Traffico in tilt.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.