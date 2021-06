Si intitola “Pomeriggi con Janssen” ed è l’iniziativa organizzata dalla Asl di Bari per incentivare la campagna vaccinale, che prenderà il via domani in tutti gli hub della città metropolitana.

Con una semplice prenotazione tramite le farmacie convenzionate con il sistema Farmacup, per tutti gli over40 sarà possibile accedere ai centri vaccinali per la propria somministrazione nelle ore pomeridiane, dalle 16.30 alle 19. Inoltre, per coloro che hanno già effettuato una precedente prenotazione, sarà possibile anticipare la data della propria somministrazione vaccinale.

La prenotazione è obbligatoria per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle sedute vaccinali.

