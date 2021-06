La città di Brindisi ha omaggiato la Happy Casa, reduce da un’annata straordinaria sugellata dalla semifinale playoff scudetto, punto più alto in Serie A per la società New Basket e il basket brindisino. La Regione Puglia ed il Comune di Brindisi hanno voluto celebrare la squadra dei record, in una serata di premi e grande emozione davanti ai 500 tifosi presenti al PalaPentassuglia.

Il Sindaco Riccardo Rossi ha consegnato le chiavi della città a coach Frank Vitucci, simbolo di un ciclo vincente dal suo arrivo a Brindisi: “Grazie alla squadra per aver portato in alto il nome della nostra città in Italia e in Europa. Siamo la squadra del mezzogiorno ed è giusto che questa squadra abbia il palasport più grande e importante del Sud Italia. Un grande plauso al presidente Nando Marino alla guida di questa virtuosa realtà e all’allenatore Frank Vitucci cui oggi consegniamo le chiavi della città”.

Emozione particolare anche per il presidente Nando Marino, al termine di una stagione vissuta sempre ai vertici del campionato italiano: “Grazie di cuore al Comune per aver organizzato questa festa del basket, il nostro più grande sorriso è aver regalato domeniche spensierate di gioia ai nostri tifosi in momenti davvero difficili. A Brindisi ormai si sta bene, siamo una piazza riconosciuta, siamo diventati un club simbolo di professionalità, voglia di vincere e stupire. Grazie ai tantissimi sponsor: senza di loro non saremmo potuti essere qui oggi a festeggiare insieme. Il progetto andrà avanti con ancora più convinzione e ambizione, il nostro futuro è la New Arena e speriamo al più presto di posare la prima pietra”.

Festa completata dall’ufficialità in serata dei due premi stagionali di Legabasket Serie A a due grandi protagonisti dell’annata: coach Frank Vitucci – miglior allenatore del campionato – Direttore Sportivo Simone Giofrè – miglior dirigente della stagione. Una doppietta che testimonia il grande lavoro svolto a partire dai primi agosto nei giorni di raduno. Due premi che consacrano ancora più la Happy Casa Brindisi nell’elitè della pallacanestro italiana.

