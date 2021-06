Ci sarebbe un incidente tecnico che ha colpito Fastly, il provider americano che gestisce i tempi di download dei contenuti di moltissimi siti web, alla base del blocco temporaneo che ha colpito, questa mattina, i portali di grandissime realtà a livello globale. Tra queste, Amazon, Reddit, Twitch, Spotify, nonché vari media internazionali come il New York Times, il Guardian, la Cnn, Le Monde, il sito ufficiale del governo britannico e moltissimi altri, che sembrano ora tornati disponibili.

In una nota ufficiale, il provider ha comunicato di “aver individuato il problema” e di essere al lavoro per trovare una soluzione. “Stiamo continuando ad indagare la questione”, si legge sul sito di Fastly, che non ha mai smesso di funzionare. Sulle pagine dei siti colpiti dal disservizio, è apparso per alcune ore una comunicazione di errore che, genericamente, spiegava: “Error 503 Service Unavailable”.

