Lidl ha diffuso sul proprio sito un’allerta diramata dal produttore riguardo al richiamo di un lotto di diversi lotti di fagottini di pasta sfoglia farciti a marchio Deluxe per la presenza di valori di “ossido di etilene nell’ingrediente peperoncino”. Nello specifico Lidl rende noto che “vista l’esigua quantità di tale ingrediente nel prodotto finito, si rassicurano i clienti che quest’ultimo non costituisce pericolo per la salute (concentrazione presunta di ossido di etilene nel prodotto finito pari a 0,0000183 mg/kg)”.

I prodotti interessati sono venduti in confezioni da 965 grammi e fanno parte dei lotti 21005A con termine minimo di concentrazione (Tmc) 30/11/2022, 21025M con Tmc 30/11/2022, 21005A con Tmc 31/12/2022, 21025M con Tmc 31/12/2022, 21033M con Tmc 31/12/2022, 21025M con Tmc 31/01/2023 e 21033M con Tmc 31/01/2023 (EAN 20841560). I fagottini di pasta sfoglia richiamati sono stati confezionati dall’azienda Ajinomoto Frozen Foods France nello stabilimento di allée des Tournesols 771, ZAC du Barraouet, a Castelsarrasin in Francia.

Altri prodotti venduti da Lidl Italia non sono coinvolti dal richiamo.

Per informazioni è possibile chiamare il numero verde di Lidl Italia 800 48 00 48I

Si invitano i consumatori a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino.

