Arriva in Puglia il festival ‘Climate Space Film & Music Festival’, “uno spazio immersivo” ideato da Ludovico Einaudi e sviluppato da Francesco Cara e ‘Ponderosa Music & Art’. Concerti, corti e lungometraggi, tavole rotonde e laboratori in programma dal 30 giugno al 4 luglio a Melpignano (Lecce). Già pronto il programma dei concerti, ogni sera alle 21.30 in piazza San Giorgio.

Mercoledì 30 giugno sul palco ci sarà Lucio Corsi, giovedì 1 luglio toccherà a Vasco Brondi. Il fitto programma di ‘Climate Space Film & Music Festival’, che sarà presentato nelle prossime settimane, offre appuntamenti dal mattino alla notte e prevede inoltre una sezione cinematografica con la proiezione in matinée di oltre 30 cortometraggi provenienti da tutto il mondo. Alle proiezioni seguiranno laboratori per studenti delle scuole medie per approfondire attivamente il tema del giorno.

Nel pomeriggio, sezione di tavole rotonde e conferenze con numerosi ospiti invitati a confrontarsi su clima e ambiente. Hanno già confermato la propria presenza, tra gli altri, gli ecodesigner Pietro Pietrillo e Ilaria Spagnuolo, fondatori di Keep Life©; Martina Geroni e Giacomo Loiso, fondatori de Il Taller Delle Terre. Tutti gli eventi, ad eccezione dei concerti, sono ad ingresso gratuito su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni www.climatespace.it.

