“Un plauso all’autista che grazie alla sua professionalità, abnegazione e prontezza di riflesso ha adottato tutti gli accorgimenti necessari a mettere in sicurezza tutti i passeggeri trasportati”. Così il presidente dell’Amtab, Pierluigi Vulcano, commenta l’incendio del bus poche ore fa sul lungomare di Bari.

“L’ultimo episodio simile risale a novembre del 2018. Nonostante l’uso di più estintori le fiamme sono state domate solo con l’arrivo dei Vigili del fuoco – continua Vulcano – Si tratta di un bus di marca ;ercedes immatricolato nel 2006 ancora in servizio, nonostante la flotta aziendale quasi totalmente rinnovata, perché in buono stato d’uso e sottoposto alla normale manutenzione. Le fiamme si sono propagate partendo dal vano motore e le cause sono ancora in corso di accertamento anche se si sospetta una perdita di olio dell’idroguida finita su di un parte incandescente”.

