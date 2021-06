Fiamme e un’alta nube di fumo nei pressi del teatro Margherita, nel pieno centro di Bari. Pochissimi minuti fa, un’autobus dell’Amtab, uno di quelli da 18 metri, che collega Pane e pomodoro con piazza Massari (la navetta B) ha preso fuoco. Le immagini mostrano la carcassa del mezzo completamente avvolta dalle fiamme, in piena strada e un’enorme e fitta nube nera che sale verso l’alto, in una colonna di fumo visibile già da lontano. Ad accorgersi subito che qualcosa non andava nel motore è stato l’autista che ha fatto subito scendere i tre passeggeri a bordo: fortunatamente sono tutti illesi, solo tanta paura. L’autista ha cercato anche di spegnere l’incendio con un estintore, ma le fiamme erano troppo alte e hanno subito avvolto il mezzo.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di Vigili del fuoco.

