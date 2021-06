“Oggi sul nuovo lungomare di Torre a Mare abbiamo testato forse la cosa più importante dell’opera che stiamo realizzando: la comodità della seduta sul muretto”. E’ l’ironia con cui il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha commentato attraverso alcuni scatti postati sulla sua pagina Facebook, l’avanzamento dei lavori sul lungomare di Torre a Mare.

“Nella prima parte del lungomare invece stanno già facendo anche le prove per la pavimentazione e la ringhiera – racconta il primo cittadino – Così come si stanno disegnando i perimetri per gli arredi urbani, fioriere e panchine. Speriamo di completare i lavori per l’estate ormai alle porte e speriamo di ricevere le autorizzazioni per estendere i lavori a monte e a valle dell’intervento”, conclude Decaro.

(Foto: Facebook Antonio Decaro)

