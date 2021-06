Una Terapia intensiva vestita a festa e, per la prima volta, piena di colori e sorrisi. E’ così che, al Policlinico di Bari, è stato festeggiato il 29esimo compleanno di un paziente ricoverato in rianimazione da quasi tre mesi a causa delle conseguenze del Covid.

“I festoni colorati davanti al letto e la torta al cioccolato con le candeline – si legge sul profilo Instagram del Policlinico, che ha condiviso gli scatti della piccola festa improvvisata in reparto – A organizzare lo speciale compleanno in corsia sono stati gli infermieri, i medici e gli operatori sanitari della Rianimazione 2 che non gli hanno hanno voluto far mancare niente e hanno sistemato palloncini e ghirlande di fronte al letto di degenza e preparato anche la torta. Per portare allegria in corsia e per incoraggiare il paziente”.

Il 29enne, spiegano i referenti del reparto, è stato colpito in maniera grave dal Covid19 ed è ricoverato da 70 giorni in Terapia intensiva dove è stato sottoposto anche al trattamento Ecmo, il polmone artificiale che consente il processo di circolazione extracorporea utilizzato per i casi più gravi. “Il ragazzo adesso è sveglio ma le sue condizioni rimangono difficili – si legge – Può contare, però, non solo sulla competenza e sulle cure dei professionisti della Rianimazione, ma anche sulle premure e attenzioni nell’assistenza che medici e infermieri ci mettono con grande umanità”.

(Foto: Instagram Policlinico Bari)

