Si trovava all’aeroporto di Brindisi, nei pressi del Gate che per l’imbarco direzione Roma e poi Strasburgo, quando ha iniziato ad accusare forti dolori al torace che lo hanno messo in allarme. Così, Raffaele Fitto, ha deciso di non procedere con l’imbarco e si è fatto trasportare immediatamente al vicino ospedale Perrini.

Dopo le prime cure nel Pronto soccorso, l’eurodeputato pugliese è stato trasferito per qualche ora in Terapia intensiva, dove è stato tenuto sotto osservazione. Trascorsa la nottata, Fitto è stato dimesso, con la raccomandazione di riposo assoluto per qualche giorno. Per questa ragione, sono stati annullati tutti gli impegni previsti per la settimana dall’agenza dell’ex governatore pugliese.

Intanto, nella stessa serata di ieri, è stato lui stesso, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, a fornire rassicurazioni circa le sue condizioni di salute: “Buonasera amici, voglio rassicurare tutti coloro che in queste ultime ore si sono preoccupati per la mia salute – ha scritto – Sto bene, sono tornato a casa dopo una notte trascorsa all’ospedale Perrino di Brindisi per via di un malore improvviso che mi ha colpito mentre ero in aeroporto diretto a Strasburgo. Grazie per i tantissimi messaggi e telefonate, ma grazie soprattutto ai medici ed agli operatori sanitari che mi hanno rivoltato come un calzino con scrupolo e professionalità. Qualche giorno di riposo e si riparte!”, ha concluso.

(Foto: Facebook Raffaele Fitto)

