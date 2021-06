È stata fermata per un controllo di polizia mentre si trovava a bordo di un’automobile di grossa cilindrata per le vie del centro cittadino di Corato. Protagonista della vicenda una donna di 54 anni, moglie di un noto pregiudicato attualmente detenuto presso il carcere di Trani.

La donna, con precedenti di polizia specifici in materia di stupefacenti, è stata trovata in possesso di un involucro contenente circa 30 grammi di cocaina. Pertanto nei suoi confronti, si è proceduto all’arresto in flagranza di reato ed è stata condotta presso la casa Circondariale di Trani, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nella stessa giornata di ieri, sempre a Corato, i poliziotti della sezione antidroga della Squadra Mobile hanno dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un noto pregiudicato coratino 24enne. La misura inasprita è stata emessa dall’Autorità giudiziaria in sostituzione degli arresti domiciliari, revocati per una serie di violazioni alla stessa misura detentiva.

Infatti il giovane non solo è stato sorpreso mentre all’interno della sua abitazione si intratteneva con terze persone non autorizzate, ma si è reso responsabile dell’installazione abusiva di un sistema di videosorveglianza con l’utilizzo di diverse telecamere, alcune abilmente occultate, che riprendevano i dintorni dell’abitazione con il chiaro intento di eludere i controlli delle forze dell’Ordine. Il giovane è stato associato presso la Casa Circondariale di Trani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

