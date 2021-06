Entro la fine del mese di giugno in Puglia arriveranno, complessivamente, 850.530 nuove dosi di vaccino contro il Covid19. Un primo carico contenente 210.600 vaccini Pzifer è in consegna già per il pomeriggio di oggi, mentre il quantitativo più consistente arriverà il prossimo 23 giugno quando, sempre Pfizer, dovrebbe consegnare complessivamente 241.020 dosi.

La comunicazione giunge dalla Protezione civile regionale alle Asl della regione, nei cui magazzini sono attualmente in giacenza circa 152mila dosi di vaccino contro il Coronavirus, di cui 110mila Astrazeneca.

