“Passano gli anni, ma purtroppo per quello che riguarda il programma Garanzia Giovani, si continuano a registrare sempre gli stessi ritardi nei pagamenti. Parliamo di tirocini formativi, già conclusi da svariati mesi, senza che siano state erogate le indennità ai tirocinanti o i rimborsi alle ATS operanti, che pure hanno garantito le attività”. Così la consigliera regionale del M5S Antonella Laricchia che in una interrogazione torna a chiedere spiegazioni all’assessore alla Formazione Sebastiano Leo.

“Negli scorsi mesi – continua Laricchia – ho ricevuto diverse segnalazioni di ritardi per l’erogazione, da parte della Regione, delle indennità dei tirocini già conclusi da tempo e ho sollecitato gli uffici che, però, non hanno potuto dare una tempistica certa. Per questo nell’interrogazione chiedo all’assessore Leo di sapere quale sia lo stato dei pagamenti di Garanzia Giovani e, in particolare, le tempistiche per le liquidazioni delle indennità per i tirocini formativi già espletati nei mesi scorsi e quali azioni la Regione intenda tempestivamente porre in essere. Confido in una celere risposta visto che i ragazzi e le ATS attendono da mesi”.

