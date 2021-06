Controlli a tappeto da parte dei carabinieri, ieri mattina, nelle aree mercatali giornaliere e settimanali ubicate nel centro del comune di Modugno. Nel corso delle verifiche, due soggetti sono stati sanzionati perché sorpresi a vendere frutta e verdura in maniera del tutto abusiva.

Si tratta di un 71enne, già noto alle forze dell’ordine, e di una 47enne del luogo, privi dell’apposita licenza per la vendita e senza l’autorizzazione prevista per l’occupazione di suolo pubblico. Nei loro confronti sono state elevate sanzioni per oltre 5.000 euro e la merce da loro esposta è stata sottoposta a sequestro e devoluta ad un Ente benefico.

