Nelle giornate di domani, venerdì 11, e sabato 12 giugno, presso il centro diurno comunale Area 51, in corso Italia 81, si terrà l’iniziativa “Insieme contro l’AIDS e l’epatite”, organizzata da SIMG (Società Italiana Medici di Medicina Generale) e dal CUAMM (Medici con l’Africa) in collaborazione con lo stesso centro Area 51 e con l’unità di strada comunale Care for People per sensibilizzare i cittadini sul tema delle malattie infettive HIV e HCV.

A partire dalle 9 di domani, fino alle 13 e dalle ore 15 alle 19, e sabato dalle ore 9 alle 13, tutti i cittadini interessati potranno perciò sottoporsi in maniera anonima e gratuita ai test HIV e HCV. Per effettuare i testa sarà necessario inoltrare richiesta tramite mail ad area51@coopcaps.it o telefonare allo 080 5210288. L’unità di strada Care for People, servizio finanziato dall’assessorato al Welfare e gestito dalla cooperativa sociale CAPS, da qualche giorno è impegnata ad informare le persone senza dimora nei luoghi maggiormente a rischio del territorio cittadino sulla possibilità di sottoporsi ai test nelle giornate organizzate.

Dopo la giornata del 25 maggio scorso, in cui i test sono stati effettuati a bordo del camper nelle strade in cui molte donne sono costrette a prostituirsi, gli operatori di Care for People stanno programmando per fine agosto una nuova giornata di sensibilizzazione, rivolta in questo caso alla popolazione giovanile nei presidi di maggior aggregazione.